Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении маски





Причин возникновения такой проблемы несколько. Во-первых, резинка может быть слишком плотной, поэтому использование маски травмирует кожу за ушами. Также с этой проблемой могут сталкиваться люди с аллергией на резину. Эксперты советуют при покупке СИЗ примерять изделие, а покупать в случае, если маска на лице не вызывает дискомфорта. Вторым вариантом решения является приобретение средства для защиты со шнурками, которые завязываются на затылке и не дотрагиваются до ушей. Если же не представляется возможным приобрести или изготовить самостоятельно подобную маску, то при использовании обычной за ушами можно приклеивать одноразовый пластырь. Это защитит кожу и поможет избежать скольжения резинки за ушами.Что касается случаев, когда повреждение кожи уже имеется, эксперты рекомендуют увлажнять проблемные участки и использовать специальные кремы для восстановления и заживления кожного покрова.