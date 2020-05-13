Александр Петров о самом ярком поцелуе в карьере: «Сюжет с Ароновой стал высшим проявлением романтики»

«В фильме «Лед 2» у меня есть прекрасная сцена с поцелуем с Марией Ароновой. Думаю, она является неким высшим проявлением романтики. Мы могли каждый год выигрывать в номинации «Лучший поцелуй», но, к сожалению, на «Золотом Орле» такой категории нет. «Наш поцелуй сложно переплюнуть. До сих пор помню, как на съемках стучали наши сердца!» - вспомнил Петров.



