Александр Петров о самом ярком поцелуе в карьере: «Сюжет с Ароновой стал высшим проявлением романтики»
Александр Петров рассказал поклонникам о самом ярком поцелуе в своей карьере. Актер открыл тайну в интервью для Юлии Морозовой.
Петров считается востребованным и одним из самых узнаваемых актеров. Несмотря на медийность, 31-летняя звезда предпочитает разделять работу и дом, скрывая детали личной жизни.
Ранее актер рассказал, как устроил свидание на пустом стадионе для Стаси Милославской.
Петров считается востребованным и одним из самых узнаваемых актеров. Несмотря на медийность, 31-летняя звезда предпочитает разделять работу и дом, скрывая детали личной жизни.
«В фильме «Лед 2» у меня есть прекрасная сцена с поцелуем с Марией Ароновой. Думаю, она является неким высшим проявлением романтики. Мы могли каждый год выигрывать в номинации «Лучший поцелуй», но, к сожалению, на «Золотом Орле» такой категории нет. «Наш поцелуй сложно переплюнуть. До сих пор помню, как на съемках стучали наши сердца!» - вспомнил Петров.
Ранее актер рассказал, как устроил свидание на пустом стадионе для Стаси Милославской.