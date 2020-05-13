На подмосковном полигоне Алабино прошли учения с участием БМП-2
Экипажам БМП-2 пришлось форсировать озеро Комсомольское в рамках учений на подмосковном полигоне Алабино. Боевые машины впоследствии обезвредили условного «противника» из ПТРК «Фагот».
Как сообщают в пресс-службе Западного военного округа, гвардейская танковая армия в Подмосковье отработала маневры и задачи во время тактико-специальных учений. Видеоролик с имитированным сражением опубликован на сайте ТК «Звезда». Военнослужащие, управляющие БМП-2, на полном ходу въезжали в озеро Комсомольское, продолжая движение в наводном положении. Руководство ЗВО отмечает, что форсирование водных препятствия стало для экипажей первым в этом году.
После встречи с «вражескими силами» боевые машины пехоты успешно применили ПТРК «Фагот» и уничтожили тяжело бронированные цели. Всего в ходе тренировок военнослужащим удалось обезвредить более 200 единиц техники. В самих стрельбах были задействованы 150 бойцов и около 50 экземпляров вооружения. Большую часть из них составили формирования Таманской мотострелковой дивизии. Кроме прочего, мотострелки также отработали навыки маскировки позиции, определения дальности до противника и ведения огня по движущимся целям.
Как сообщают в пресс-службе Западного военного округа, гвардейская танковая армия в Подмосковье отработала маневры и задачи во время тактико-специальных учений. Видеоролик с имитированным сражением опубликован на сайте ТК «Звезда». Военнослужащие, управляющие БМП-2, на полном ходу въезжали в озеро Комсомольское, продолжая движение в наводном положении. Руководство ЗВО отмечает, что форсирование водных препятствия стало для экипажей первым в этом году.
После встречи с «вражескими силами» боевые машины пехоты успешно применили ПТРК «Фагот» и уничтожили тяжело бронированные цели. Всего в ходе тренировок военнослужащим удалось обезвредить более 200 единиц техники. В самих стрельбах были задействованы 150 бойцов и около 50 экземпляров вооружения. Большую часть из них составили формирования Таманской мотострелковой дивизии. Кроме прочего, мотострелки также отработали навыки маскировки позиции, определения дальности до противника и ведения огня по движущимся целям.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:16