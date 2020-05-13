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Виталина Цымбалюк-Романовская планирует написать книгу об отношениях с Арменом Джигарханяном

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной публике после свадьбы и последующего громкого развода с актёром Арменом Джигарханяном, поделилась планами о написании книги об отношениях с экс-супругом. Таким образом она хочет донести правдивую историю брака, которую ранее «не дали толком рассказать».
Виталина Цымбалюк-Романовская планирует написать книгу об отношениях с Арменом Джигарханяном

В феврале 2016 года Джигарханян женился в третий раз. Его супругой стала Виталина Цымбалюк-Романовская, разница в возрасте с которой составляла более 4-х десятков лет. В счастливый брак пары тогда мало кто верил, а в итоге он закончился громким разводом через полтора года совместной жизни и взаимными претензиями бывших влюблённых. Недавно пианистка призналась, что так и не смогла публично рассказать всю правду об отношениях с Арменом Борисовичем, поэтому приняла решение написать автобиографическую книгу, где изложит историю брака со знаменитым актёром.

Виталина Цымбалюк-Романовская не скрывает, что возвращаться к прошлому непросто, так как она больше «нацелена на перспективу», а не на подведение итогов. При этом пианистку не устраивает отсутствие правды об отношениях с Арменом Джигарханяном, и книга является единственной возможность донести её окружающим. Экс-супруга артиста подчеркнула, что мемуары будут «хорошими», даже если сама история была сложной.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:10

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