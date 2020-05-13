Доктор Мясников развеял мифы о коронавирусе и чипировании
Доктор и известный ведущий Александр Мясников развеял распространенные мифы об «уханьском» коронавирусе, теории чипирования и «уничтожающих человечество вакцинах». Специалист призвал людей перестать верить в фейки.
Мясников назвал лживой информацию о неких людях, ходящих по подъездам и ставящих прививки, которые впоследствии начнут медленно убивать человека. На самом деле, ничего подобного в России не происходит.
Ранее доктор рассказал, что нужно иметь в домашней аптечке во время пандемии.
Мясников назвал лживой информацию о неких людях, ходящих по подъездам и ставящих прививки, которые впоследствии начнут медленно убивать человека. На самом деле, ничего подобного в России не происходит.
«Никто не делает таинственные поквартирные обходы. Если вы входите в число контактных, вас обязательно уведомят о времени сдачи теста на COVID-19. В случае сомнений, можно позвонить человеку и узнать, действительно ли он заражен. Вы всегда имеете право не открывать дверь всяким «убийцам», вооруженным шприцами, и пришельцам!» - объяснил Мясников.
Ранее доктор рассказал, что нужно иметь в домашней аптечке во время пандемии.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:01