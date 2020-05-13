Доктор Мясников развеял мифы о коронавирусе и чипировании

«Никто не делает таинственные поквартирные обходы. Если вы входите в число контактных, вас обязательно уведомят о времени сдачи теста на COVID-19. В случае сомнений, можно позвонить человеку и узнать, действительно ли он заражен. Вы всегда имеете право не открывать дверь всяким «убийцам», вооруженным шприцами, и пришельцам!» - объяснил Мясников.



