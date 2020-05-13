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Доктор Мясников развеял мифы о коронавирусе и чипировании

Доктор и известный ведущий Александр Мясников развеял распространенные мифы об «уханьском» коронавирусе, теории чипирования и «уничтожающих человечество вакцинах». Специалист призвал людей перестать верить в фейки.

Мясников назвал лживой информацию о неких людях, ходящих по подъездам и ставящих прививки, которые впоследствии начнут медленно убивать человека. На самом деле, ничего подобного в России не происходит.
«Никто не делает таинственные поквартирные обходы. Если вы входите в число контактных, вас обязательно уведомят о времени сдачи теста на COVID-19. В случае сомнений, можно позвонить человеку и узнать, действительно ли он заражен. Вы всегда имеете право не открывать дверь всяким «убийцам», вооруженным шприцами, и пришельцам!» - объяснил Мясников.

Ранее доктор рассказал, что нужно иметь в домашней аптечке во время пандемии.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:01

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