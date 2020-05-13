Филолог Михаил Осадчий объяснил, какого рода слово «COVID-19»





Последняя буква в слове «COVID-19» - согласная, а родовым выступает «вирус». Всё это указывает на принадлежность именно к мужскому роду и никак иначе, говорит Осадчий. Исходя из этого, филолог исключает какие-либо иные версии относительно рода в русском языке обозначения коронавируса нового типа.При этом во Франции лингвисты академии, регулирующей литературные и языковые нормы, определили, что «COVID-19» относится к женскому роду, так как аббревиатура происходит от словосочетания «коронавирусная болезнь». Поскольку опорное слово и акроним - женского рода, то и обозначение вируса относится к нему же, заключили специалисты.