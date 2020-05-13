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Филолог Михаил Осадчий объяснил, какого рода слово «COVID-19»

Михаил Осадчий, филолог и проректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, объяснил, к какому роду относится слово «COVID-19». В этом случае, считает специалист, дискуссии быть не может, так как и аббревиатура, и родовое слово указывают исключительно на мужской род.
Филолог Михаил Осадчий объяснил, какого рода слово «COVID-19»

Последняя буква в слове «COVID-19» - согласная, а родовым выступает «вирус». Всё это указывает на принадлежность именно к мужскому роду и никак иначе, говорит Осадчий. Исходя из этого, филолог исключает какие-либо иные версии относительно рода в русском языке обозначения коронавируса нового типа.

При этом во Франции лингвисты академии, регулирующей литературные и языковые нормы, определили, что «COVID-19» относится к женскому роду, так как аббревиатура происходит от словосочетания «коронавирусная болезнь». Поскольку опорное слово и акроним - женского рода, то и обозначение вируса относится к нему же, заключили специалисты.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:52

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