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Заграевский о романе Жигунова с Заворотнюк: «Настя сильно изменила Сергея»

Сергей Заграевский рассказал о давнем романе Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк. Друг считает, что отношения с коллегой сильно изменили актера.
Заграевский о романе Жигунова с Заворотнюк: «Настя сильно изменила Сергея»

Заграевский признался, что холодно относился к новой избраннице Жигунова. Заворотнюк удалось быстро его изменить, превратив из серьезного, опытного и взрослого человека в мужчину, «витающего в облаках».
«После встречи с Настей Сережа словно родился заново. Он моментально стал другим. Думаю, в жизни каждого наступают любовные страдания, которые со временем проходят, как и наша молодость», - цитирует «Собеседник» Заграевского.

После расставания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Жигунов изменил отношение к друзьям, стал сдержанным, скованным, «сухим». В тот момент на него свалилось много испытаний, например, ему пришлось продать часть имущества для погашения долгов.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:46

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