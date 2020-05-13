Заграевский о романе Жигунова с Заворотнюк: «Настя сильно изменила Сергея»

«После встречи с Настей Сережа словно родился заново. Он моментально стал другим. Думаю, в жизни каждого наступают любовные страдания, которые со временем проходят, как и наша молодость», - цитирует «Собеседник» Заграевского.





Заграевский признался, что холодно относился к новой избраннице Жигунова. Заворотнюк удалось быстро его изменить, превратив из серьезного, опытного и взрослого человека в мужчину, «витающего в облаках».После расставания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Жигунов изменил отношение к друзьям, стал сдержанным, скованным, «сухим». В тот момент на него свалилось много испытаний, например, ему пришлось продать часть имущества для погашения долгов.