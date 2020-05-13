Елена Малышева рассказала о правильном использовании перчаток
Елена Малышева рассказала о правильном использовании медицинских перчаток. При нарушении их целостности защитные свойства снижаются. Соответствующий пост телеведущая разместила в микроблоге Instagram.
Малышева объяснила, что перед использованием перчаток нужно тщательно вымыть руки. Аналогичные манипуляции проводятся после их снятия. В СИЗ запрещено прикасаться к открытым участкам кожи, волосам, лицу.
Снимать перчатки желательно так, чтобы грязная сторона оказалась вывернута внутрь. Важно, чтобы грязная часть не соприкасалась с кожей человека. Для соблюдения данного правила лучше оттянуть перчатку в области запястья большим пальцем другой руки. Использованное изделие нужно утилизировать.
Ранее Малышева назвала опасный симптом коронавируса, при котором нужно незамедлительно оформить госпитализацию.
Малышева объяснила, что перед использованием перчаток нужно тщательно вымыть руки. Аналогичные манипуляции проводятся после их снятия. В СИЗ запрещено прикасаться к открытым участкам кожи, волосам, лицу.
Снимать перчатки желательно так, чтобы грязная сторона оказалась вывернута внутрь. Важно, чтобы грязная часть не соприкасалась с кожей человека. Для соблюдения данного правила лучше оттянуть перчатку в области запястья большим пальцем другой руки. Использованное изделие нужно утилизировать.
Ранее Малышева назвала опасный симптом коронавируса, при котором нужно незамедлительно оформить госпитализацию.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:32