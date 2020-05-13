Ким Кардашьян для рекламы своего бренда косметики снялась с полуобнажённой грудью
Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян на странице в Instagram поделилась новым снимком из фотосессии для рекламы своего бренда косметики. Звезда популярного реалити-шоу «засветила» полуобнажённую грудь, прикрытую аксессуаром из цветов.
Ким Кардашьян в соцсети нередко публикует фото в откровенных нарядах или купальниках, демонстрируя роскошные формы и неизменно вызывая восторг у большинства подписчиков. В одном из недавних постов появился снимок, на котором бизнесвумен запечатлена с макияжем, длинными распущенными волосами и без бюстгальтера. Обнажённую грудь знаменитость прикрывает гирляндой из белых цветов, а на её плече сидит зелёный попугай. Фото сделано для рекламы косметического бренда Ким Кардашьян, поэтому make up на лице звезды реалити-шоу сделан с использованием её же продукции.
За короткое время публикация собрала более 2-х миллионов просмотров интернет-пользователей и множество комментариев. Большинство фолловеров положительно оценивают, как довольно откровенный образ Кардашьян, так и её внешнюю привлекательность, написав массу восторженных отзывов и комплиментов.
Ким Кардашьян в соцсети нередко публикует фото в откровенных нарядах или купальниках, демонстрируя роскошные формы и неизменно вызывая восторг у большинства подписчиков. В одном из недавних постов появился снимок, на котором бизнесвумен запечатлена с макияжем, длинными распущенными волосами и без бюстгальтера. Обнажённую грудь знаменитость прикрывает гирляндой из белых цветов, а на её плече сидит зелёный попугай. Фото сделано для рекламы косметического бренда Ким Кардашьян, поэтому make up на лице звезды реалити-шоу сделан с использованием её же продукции.
За короткое время публикация собрала более 2-х миллионов просмотров интернет-пользователей и множество комментариев. Большинство фолловеров положительно оценивают, как довольно откровенный образ Кардашьян, так и её внешнюю привлекательность, написав массу восторженных отзывов и комплиментов.