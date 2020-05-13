Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы
Татьяна Буланова рассказала, что заболела сразу после выписки из больницы, в которую попала с инсультом. Тест на коронавирус певица еще не сдавала.
10 мая певица собиралась дать концерт на онлайн-платформе, но из-за ухудшения самочувствия перенесла выступление на 24 мая. На своей странице в Instagram звезда пообещала, что каждый зритель сможет видеть текст песен, подпевать, задавать вопросы.
Буланова отказывается рассказывать о перенесенном инсульте. Артистка чувствует себя хорошо и продолжает сидеть дома на самоизоляции. По некоторым данным , все проблемы со здоровьем у исполнительницы начались из-за безденежья.
«Не хочу говорить о своем здоровье. Сейчас я простужена, но уверена, что не заражена коронавирусом. Надеюсь, мое состояние не приведет к госпитализации», - пояснила Буланова.
10 мая певица собиралась дать концерт на онлайн-платформе, но из-за ухудшения самочувствия перенесла выступление на 24 мая. На своей странице в Instagram звезда пообещала, что каждый зритель сможет видеть текст песен, подпевать, задавать вопросы.
Буланова отказывается рассказывать о перенесенном инсульте. Артистка чувствует себя хорошо и продолжает сидеть дома на самоизоляции. По некоторым данным , все проблемы со здоровьем у исполнительницы начались из-за безденежья.