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Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы

Татьяна Буланова рассказала, что заболела сразу после выписки из больницы, в которую попала с инсультом. Тест на коронавирус певица еще не сдавала.
Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы

«Не хочу говорить о своем здоровье. Сейчас я простужена, но уверена, что не заражена коронавирусом. Надеюсь, мое состояние не приведет к госпитализации», - пояснила Буланова.

10 мая певица собиралась дать концерт на онлайн-платформе, но из-за ухудшения самочувствия перенесла выступление на 24 мая. На своей странице в Instagram звезда пообещала, что каждый зритель сможет видеть текст песен, подпевать, задавать вопросы.

Буланова отказывается рассказывать о перенесенном инсульте. Артистка чувствует себя хорошо и продолжает сидеть дома на самоизоляции. По некоторым данным , все проблемы со здоровьем у исполнительницы начались из-за безденежья.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:19

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