В Китае кожа больных коронавирусом стала менять цвет из-за лечения
В Китае кожа двух больных коронавирусом стала менять цвет. Потемнения появились из-за назначенного лечения. Сведения обнародованы в микроблоге Twitter.
Один 42-летний мужчина 39 дней находился на аппарате ИВЛ. В конце апреля пациенту стало лучше, но он до сих пор не может подняться с постели. COVID-19 нанес сильный удар по его организму и психическому состоянию.
Состояние второго больного оказалось настолько тяжелым, что он с трудом смог ответить на вопросы журналистов. Гражданин пролежал в больнице 99 дней, но по-прежнему чувствует сильную слабость.
Врачи полагают, что сильнодействующие антибиотики, назначенные мужчинам, привели к поражению печени и вызвали гормональный дисбаланс. Данные проблемы спровоцировали потемнение кожи, тон которой должен со временем восстановиться.
Один 42-летний мужчина 39 дней находился на аппарате ИВЛ. В конце апреля пациенту стало лучше, но он до сих пор не может подняться с постели. COVID-19 нанес сильный удар по его организму и психическому состоянию.
Состояние второго больного оказалось настолько тяжелым, что он с трудом смог ответить на вопросы журналистов. Гражданин пролежал в больнице 99 дней, но по-прежнему чувствует сильную слабость.
Врачи полагают, что сильнодействующие антибиотики, назначенные мужчинам, привели к поражению печени и вызвали гормональный дисбаланс. Данные проблемы спровоцировали потемнение кожи, тон которой должен со временем восстановиться.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08