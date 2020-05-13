В Китае кожа больных коронавирусом стала менять цвет из-за лечения





Один 42-летний мужчина 39 дней находился на аппарате ИВЛ. В конце апреля пациенту стало лучше, но он до сих пор не может подняться с постели. COVID-19 нанес сильный удар по его организму и психическому состоянию.Состояние второго больного оказалось настолько тяжелым, что он с трудом смог ответить на вопросы журналистов. Гражданин пролежал в больнице 99 дней, но по-прежнему чувствует сильную слабость.Врачи полагают, что сильнодействующие антибиотики, назначенные мужчинам, привели к поражению печени и вызвали гормональный дисбаланс. Данные проблемы спровоцировали потемнение кожи, тон которой должен со временем восстановиться.