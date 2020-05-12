Наталья Лапина: "Виталина Цымбалюк-Романовская зацепила Армена Джигарханяна своей молодостью, красотой и добротой"





В настоящее время к 84-летнему актёру вернулась его вторая супруга Татьяна Власова, от которой он ушёл к Виталине Цымбалюк-Романовской. По словам коллеги по цеху Натальи Лапиной, Армена Джигарханяна смогла зацепить киевская пианистка, хотя он никогда не был сердцеедом. «С Арменом Борисовичем мы познакомились на съёмках моего самого первого фильма «Жизнь Клима Самгина», он всегда был душкой по отношению ко мне», - вспоминает кинозвезда.Артистка отметила, что с мэтром киноиндустрии у них были только дружеские отношения и остальные женщины его не интересовали, так как режиссёр был счастлив в браке с Татьяной Власовой. Через несколько лет они снова встретились на съёмочной площадке, тогда Джигарханян переживал тяжелую потерю: у артиста умерла единственная дочь. Свою боль общественности кумир миллионной публики не показывал и от работы не отказывался, профессия его лечила.Когда Лапина уехала по работе в США, дружеская связь с Арменом Борисовичем оборвалась. Через время звезда узнала, что он ушёл от супруги к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Артистка призналась, что не стала осуждать коллегу за его поступок, а когда увидела, как киевская пианистка играет на рояле, знаменитость предположила, что Цымбалюк заинтересовала Джигарханяна своей молодостью, красотой и добротой, а он сразил её своим талантом.