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«Сын поднимал на нее руку»: Подруга Цывиной настаивает на эксгумации ее тела для уточнения причины смерти

Подруга Ирины Цывиной настаивает на целесообразности эксгумации ее тела для уточнения причины смерти. По словам Аиды Гицба, в последнее время приятельница жаловалась, что сын поднимал на нее руку, и это обстоятельство стоит проверить.
«Сын поднимал на нее руку»: Подруга Цывиной настаивает на эксгумации ее тела для уточнения причины смерти

55-летняя вдова Евгения Евстигнеева умерла год назад. Причина ее смерти так и не была озвучена официально, что не дает покоя многим неравнодушным к ее истории. Близкая подруга Цывиной и дизайнер Аида Гицба уверена, некоторые моменты, связанные с кончиной актрисы, требуют прояснения.

Для того, чтобы развеять сомнения и домыслы, которыми обросла история смерти Ирины Цывиной, ее приятельница считает целесообразным провести эксгумацию тела артистки. Это, по словам дизайнера, подтвердило би или опровергло правдивость заявлений звезды кино о физическом насилии в семье. Вдова Евстигнеева не раз упоминала о том, что сын поднимает на нее руку, но доказательств подобному не было. Повторное же обследование тела умершей могло бы расставить точки над і.

Гицба не отрицает: причины смерти могли быть и естественными. Дело в том, что в последнее время Цывина страдала алкоголизмом и употребляла таблетки, которые нельзя было совмещать со спиртным. Поводом для ведения подобного образа жизни, по мнению подруги артистки, стала ее невостребованность на сцене и одиночество. Однако абсолютно не факт, что именно вредные привычки погубили звезду кино. По мнению дизайнера, выяснить реальную причину смерти и подтвердить, не являлась ли та насильственной, смогут только коронеры при эксгумации.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 06:00

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