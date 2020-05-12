АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Дженнифер Лопес враждует с экс-супругой Алекса Родригеса

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес уже несколько лет строит отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. При этом, как утверждают инсайдеры, звезда не смогла найти общий язык с экс-супругой возлюбленного Синтией Скертис, а отношения между ними враждебные.
Дженнифер Лопес враждует с экс-супругой Алекса Родригеса

Одной из вероятных причин вражды между настоящей и бывшей избранницами Родригеса источники называют вмешательство Дженнифер Лопес в спор из-за алиментов. Тогда певица говорила, что суммы в 10 тысяч долларов ежемесячно будет достаточно для содержания двух дочерей бейсболиста, что весьма возмущало Скертис. Экс-супруга отмечала, что ни одна из пассий мужа никогда не вмешивалась в их разбирательства, и только Лопес смогла создать проблему. Кроме того, по словам инсайдеров, экс-супруге Родригеса не нравятся дорогие подарки её дочерям от знаменитости. Она считает, что таким образом певица пытается «купить девочек» и их привязанность.

Об отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес стало известно весной 2017 года. До недавних пор пара планировала свадьбу, выбрав местом проведения церемонии Италию. Однако из-за пандемии коронавируса всё пришлось отменять и теперь не известно, когда певица и бейсболист официально станут супругами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ВОЗ опровергли миф о пользе курения для профилактики и лечения…
Полная зарядка аккумуляторной батареи нового iPhone SE занимает около 2,5…
Дженнифер Лопес враждует с экс-супругой Алекса…
Минздрав не зафиксировал роста смертности от пневмонии «в контексте развития эпидемии…
Трехлетняя дочь Пелагеи стала поклонницей Хиблы…
В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на…
«Мне здесь 30 лет, а как будто это было вчера»: Игорь Николаев показал архивный ролик с песней «Раскаты…
В Испании самая пожилая жительница вылечилась от…
Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в…
В Минздраве призвали беременных шить себе маски перед посещением…
Поэт Соколов потребовал у солистки «Миража» Гулькиной более миллиона…
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до…
Сын Александра Малинина Фрол поступил в университет кинематографии в…
Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в…
Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за заболевшего Влада…
"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику…
Ученые обнаружили «аллею» торнадо в…
Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения…
Сотрудники «Ростеха» создали новый калибратор «Сыч-15» для…
"Мы были трио": Кирилл Плетнев был против съемок "Диверсанта-3" без Владислава…
Специалисты перечислили привычки автомобилистов, от которых нужно…
Эксперты объяснили, почему не стоит парковать автомобиль с вывернутыми…
Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную…
Ученые: Лунная кора частично сделана из…
«Папа у меня сидел 13 лет»: Екатерина Климова рассказала о покойном…
Елизавета Пескова о возможном заражении коронавирусом: «Виделась с отцом 10 дней…
Роспотребнадзор не исключил погрешности показателей пандемии в…
Россия преподала хороший урок проводившим учения Японии и…
Просмотреть все новости