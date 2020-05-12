Дженнифер Лопес враждует с экс-супругой Алекса Родригеса
Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес уже несколько лет строит отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. При этом, как утверждают инсайдеры, звезда не смогла найти общий язык с экс-супругой возлюбленного Синтией Скертис, а отношения между ними враждебные.
Одной из вероятных причин вражды между настоящей и бывшей избранницами Родригеса источники называют вмешательство Дженнифер Лопес в спор из-за алиментов. Тогда певица говорила, что суммы в 10 тысяч долларов ежемесячно будет достаточно для содержания двух дочерей бейсболиста, что весьма возмущало Скертис. Экс-супруга отмечала, что ни одна из пассий мужа никогда не вмешивалась в их разбирательства, и только Лопес смогла создать проблему. Кроме того, по словам инсайдеров, экс-супруге Родригеса не нравятся дорогие подарки её дочерям от знаменитости. Она считает, что таким образом певица пытается «купить девочек» и их привязанность.
Об отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес стало известно весной 2017 года. До недавних пор пара планировала свадьбу, выбрав местом проведения церемонии Италию. Однако из-за пандемии коронавируса всё пришлось отменять и теперь не известно, когда певица и бейсболист официально станут супругами.
Одной из вероятных причин вражды между настоящей и бывшей избранницами Родригеса источники называют вмешательство Дженнифер Лопес в спор из-за алиментов. Тогда певица говорила, что суммы в 10 тысяч долларов ежемесячно будет достаточно для содержания двух дочерей бейсболиста, что весьма возмущало Скертис. Экс-супруга отмечала, что ни одна из пассий мужа никогда не вмешивалась в их разбирательства, и только Лопес смогла создать проблему. Кроме того, по словам инсайдеров, экс-супруге Родригеса не нравятся дорогие подарки её дочерям от знаменитости. Она считает, что таким образом певица пытается «купить девочек» и их привязанность.
Об отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес стало известно весной 2017 года. До недавних пор пара планировала свадьбу, выбрав местом проведения церемонии Италию. Однако из-за пандемии коронавируса всё пришлось отменять и теперь не известно, когда певица и бейсболист официально станут супругами.