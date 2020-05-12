Трехлетняя дочь Пелагеи стала поклонницей Хиблы Герзмава

Таисии Телегиной, дочери Пелагеи и ее пока еще законного супруга Ивана Телегина, уже 3 года и 3 месяца. По мнению матери девочки, этот возраст как раз подходит для того, чтобы начать знакомить малышку «с лучшими голосами планеты». Именно этим артистка и решила заняться, остановив свой выбор на демонстрации ребенку юбилейного концерта Хиблы Герзмава в Кремле.Судя по видео, размещенному в Instagram-аккаунте Пелагеи, маленькой Таисии очень понравилось выступление оперной певицы. Девочка завороженно смотрела запись и тихо комментировала голос и манеру исполнения знаменитости. Чуть позже Таисия делала попытки подпевать артистке и двигаться в такт музыке, а в конце восторженно аплодировала ей.Ролик получил множество комментариев от поклонников Пелагеи, которые наперебой умилялись ее дочерью и стилем воспитания, который практикует певица. Однако самый трогательный пост под видео оставила сама Хибла Герзмава. Оперная дива призналась, что расплакалась после увиденного, а также пообещала спеть для девочки лично.