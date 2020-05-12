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«Мне здесь 30 лет, а как будто это было вчера»: Игорь Николаев показал архивный ролик с песней «Раскаты грома»

Известный отечественный эстрадный исполнитель и композитор Игорь Николаев на странице в Instagram поделился архивным роликом, исполнив в кадре песню «Раскаты грома». Музыкант предался воспоминаниям, отметив, что в то время ему было всего 30 лет, но всё равно сейчас ощущается «как будто это было вчера».
«Мне здесь 30 лет, а как будто это было вчера»: Игорь Николаев показал архивный ролик с песней «Раскаты грома»

В кадрах обнародованного в соцсети видео Игорь Николаев играет на гитаре и исполняет незадолго до этого написанную песню «Раскаты грома». Происходило это ровно 30 лет назад, но до сих пор исполнителю не верится, что прошло уже так много времени. Поностальгировать Николаев решил именно в мае, когда наступает период дождей и гроз, что созвучно с наименованием и словами лирической композиции.

В комментариях фолловеры поблагодарили певца за возможность окунуться в прошлое и снова услышать одну из своих любимых песен. Композитор Игорь Крутой под публикацией оставил «эмодзи» в виде звёзд, а экс-супруга Николаева Наташа Королёва отреагировала на архивный ролик «молниями» и «грозовыми тучами».

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:22

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