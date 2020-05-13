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Биологи нашли подтверждение естественного происхождения вызывающего COVID-19 вируса

Биологи нашли еще одно подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2. Как оказалось, вызывающий COVID-19 вирус мутировал в организме летучих мышей природным образом.

Последние исследования ученых доказали, что пандемия коронавируса – это не результат лабораторной ошибки или утечки при разработках биологического оружия. Происхождение вируса вполне естественно, и доказательством этому являются обнаруженные в организмах летучих мышей родственные неклеточные инфекционные агенты. Их биологи выявили при анализе 302 образцов, взятых у 227 представителей отряда рукокрылых. Эти пробы были отобраны еще в третьем и четвертом кварталах 2019-го, но исследованы только сейчас. Именно поэтому неоспоримые доказательства естественного происхождения SARS-CoV-2 оказались на руках у ученых недавно.

Однако теперь поводов искать виновных в произошедшем нет смысла. У вызывающего COVID-19 вируса есть родственные инфекционные агенты в природе, и одним из них является обнаруженный в ходе исследований RmYN02. Он, как и его аналог, ставший причиной пандемии, является следствием мутаций в организме летучих мышей.

При этом, даже учитывая 97% генное совпадение между вирусами, сделавший этот анализ китайский микробиолог Вэйфэн Ши не берется утверждать о прямой наследственной связи между «исследуемыми». Для полной уверенности в этом, по словам ученого, нужна большая выборка материала естественного происхождения, который бы заполнил эволюционные прорехи между RmYN02 и SARS-CoV-2.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:00

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