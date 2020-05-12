HMD Global представила два новых кнопочных телефона Nokia
Финская компания HMD Global, занимающаяся разработкой и выпуском устройств под брендом Nokia, официально представила два новых кнопочных телефона. Модели Nokia 125 и 150 позиционируются производителем как простые, удобные и надёжные.
Оба представленных HMD Global устройства получили 2,4-дюймовые экраны, ёмкие аккумуляторные батареи, выполнены в форм-факторе моноблока с физическими кнопками с буквенно-цифровыми обозначениями. В Nokia 125 присутствует FM-радио, предустановлены классические мобильные игры и ещё ряд традиционных опций. Память позволяет пользователю устройства сохранит около 2-х тысяч контактов и до 5 сотен SMS. В обновлённом телефоне Nokia 150 имеются те же решения, что и в первой модели, а также камера VGA со вспышкой и MP3-плеер.
В России старт продаж новинок от HMD Global запланирован на третий квартал текущего года. Предварительная стоимость Nokia 125 – 2,39 тыс. руб, Nokia 150 – 2,99 тыс. руб. Первая модель будет доступна для приобретения с чёрным, синим и белым цветами корпуса, вторая – с бирюзовым, красным и чёрным.
Оба представленных HMD Global устройства получили 2,4-дюймовые экраны, ёмкие аккумуляторные батареи, выполнены в форм-факторе моноблока с физическими кнопками с буквенно-цифровыми обозначениями. В Nokia 125 присутствует FM-радио, предустановлены классические мобильные игры и ещё ряд традиционных опций. Память позволяет пользователю устройства сохранит около 2-х тысяч контактов и до 5 сотен SMS. В обновлённом телефоне Nokia 150 имеются те же решения, что и в первой модели, а также камера VGA со вспышкой и MP3-плеер.
В России старт продаж новинок от HMD Global запланирован на третий квартал текущего года. Предварительная стоимость Nokia 125 – 2,39 тыс. руб, Nokia 150 – 2,99 тыс. руб. Первая модель будет доступна для приобретения с чёрным, синим и белым цветами корпуса, вторая – с бирюзовым, красным и чёрным.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00