Минздрав не зафиксировал роста смертности от пневмонии «в контексте развития эпидемии COVID-19»





Более того, даже учитывая пандемию коронавируса, показатели смертности от пневмонии оказались на 15,3% ниже, чем за аналогичный временной промежуток 2019-го. При этом другие болезни органов дыхания приводили в прошлом году к летальному исходу также значительно чаще – на 9,8%.Как отмечают в Минздраве, улучшение ситуации наблюдается в почти 60 регионах страны. Если же судить по общей статистике, в январе-марте 2020-го жертвами пневмонии стали на 1 687 человек меньше, чем в 2019-м. Эти данные позволили экспертам утверждать, что даже «в контексте развития эпидемии COVID-19» роста смертности отмечено не было.Также снизились показатели смертности и по ряду других причин. Так, инфекционные и паразитарные заболевания становились причиной летальных исходов в прошлом году чаще на 7,5%. Болезни сердечно-сосудистой системы – на 6,7%. Количество смертей, причиной которых являлись раковые новообразования, снизилось на 3,1%, в сравнении с тем же периодом 2019-го. При этом изменения коснулись и смертности от внешних причин. В этом случае показатели снизились на 6,2%.Однако количество заразившихся COVID-19 продолжает расти, и пока не известно, как это отразится на будущей статистике смертности. За сутки число инфицированных выросло на 10 899. Всего же на данный момент зафиксировано 232 243 случая заболевания, 2 116 человек умерли.