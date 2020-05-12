АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Минздрав не зафиксировал роста смертности от пневмонии «в контексте развития эпидемии COVID-19»

Минздрав не зафиксировал роста смертности от пневмонии и других болезней органов дыхания за январь-март 2020 года. Как отмечают медики, такие данные актуальны и «в контексте развития эпидемии COVID-19».

Более того, даже учитывая пандемию коронавируса, показатели смертности от пневмонии оказались на 15,3% ниже, чем за аналогичный временной промежуток 2019-го. При этом другие болезни органов дыхания приводили в прошлом году к летальному исходу также значительно чаще – на 9,8%.

Как отмечают в Минздраве, улучшение ситуации наблюдается в почти 60 регионах страны. Если же судить по общей статистике, в январе-марте 2020-го жертвами пневмонии стали на 1 687 человек меньше, чем в 2019-м. Эти данные позволили экспертам утверждать, что даже «в контексте развития эпидемии COVID-19» роста смертности отмечено не было.

Также снизились показатели смертности и по ряду других причин. Так, инфекционные и паразитарные заболевания становились причиной летальных исходов в прошлом году чаще на 7,5%. Болезни сердечно-сосудистой системы – на 6,7%. Количество смертей, причиной которых являлись раковые новообразования, снизилось на 3,1%, в сравнении с тем же периодом 2019-го. При этом изменения коснулись и смертности от внешних причин. В этом случае показатели снизились на 6,2%.

Однако количество заразившихся COVID-19 продолжает расти, и пока не известно, как это отразится на будущей статистике смертности. За сутки число инфицированных выросло на 10 899. Всего же на данный момент зафиксировано 232 243 случая заболевания, 2 116 человек умерли.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ВОЗ опровергли миф о пользе курения для профилактики и лечения…
Полная зарядка аккумуляторной батареи нового iPhone SE занимает около 2,5…
Дженнифер Лопес враждует с экс-супругой Алекса…
Минздрав не зафиксировал роста смертности от пневмонии «в контексте развития эпидемии…
Трехлетняя дочь Пелагеи стала поклонницей Хиблы…
В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на…
«Мне здесь 30 лет, а как будто это было вчера»: Игорь Николаев показал архивный ролик с песней «Раскаты…
В Испании самая пожилая жительница вылечилась от…
Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в…
В Минздраве призвали беременных шить себе маски перед посещением…
Поэт Соколов потребовал у солистки «Миража» Гулькиной более миллиона…
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до…
Сын Александра Малинина Фрол поступил в университет кинематографии в…
Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в…
Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за заболевшего Влада…
"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику…
Ученые обнаружили «аллею» торнадо в…
Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения…
Сотрудники «Ростеха» создали новый калибратор «Сыч-15» для…
"Мы были трио": Кирилл Плетнев был против съемок "Диверсанта-3" без Владислава…
Специалисты перечислили привычки автомобилистов, от которых нужно…
Эксперты объяснили, почему не стоит парковать автомобиль с вывернутыми…
Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную…
Ученые: Лунная кора частично сделана из…
«Папа у меня сидел 13 лет»: Екатерина Климова рассказала о покойном…
Елизавета Пескова о возможном заражении коронавирусом: «Виделась с отцом 10 дней…
Роспотребнадзор не исключил погрешности показателей пандемии в…
Россия преподала хороший урок проводившим учения Японии и…
Просмотреть все новости