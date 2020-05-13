«Почти лето, почти конец карантина»: Звезда «Сватов» Анна Кошмал высказалась о ситуации с пандемией на Украине





В одной из недавних публикаций в соцсети Анна Кошмал уже делилась с подписчиками мыслями относительно карантина. Тогда она говорила, что власти Украины планировали отмену самоизоляции с 12 мая, но отодвинули дату на 22 число. При этом меры всё же несколько ослабили и это не может не радовать уставшее от длительного нахождения дома население. Позже звезда «Сватов» опубликовала новое фото, в подписи порадовавшись приближающему лету и концу карантина, при этом заметив, что несмотря на все «почти», ситуация действительно хорошая. К тому же всё вокруг «цветёт и пахнет» и, как с юмором написала Кошмал, она составляет в этом плане компанию природе.В комментариях большинство фолловеров с восхищением оценивают яркое и тёплое фото, красоту и обаяние запечатлённой на нём актрисы. Многие солидарны с Кошмал, написав, что с нетерпением ожидают отмены карантина, надеясь на стабилизацию ситуации с пандемией и принятие властями решения о снятии хотя бы основных ограничений.