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«Почти лето, почти конец карантина»: Звезда «Сватов» Анна Кошмал высказалась о ситуации с пандемией на Украине

Украинская киноактриса Анна Кошмал, запомнившаяся многим зрителям по роли в комедийном сериале «Сваты», на странице в Instagram высказалась о ситуации с пандемией на Украине. Артистка сейчас больше всего радуется двум вещам - «почти наступившему лету и почти закончившемуся карантину».
«Почти лето, почти конец карантина»: Звезда «Сватов» Анна Кошмал высказалась о ситуации с пандемией на Украине

В одной из недавних публикаций в соцсети Анна Кошмал уже делилась с подписчиками мыслями относительно карантина. Тогда она говорила, что власти Украины планировали отмену самоизоляции с 12 мая, но отодвинули дату на 22 число. При этом меры всё же несколько ослабили и это не может не радовать уставшее от длительного нахождения дома население. Позже звезда «Сватов» опубликовала новое фото, в подписи порадовавшись приближающему лету и концу карантина, при этом заметив, что несмотря на все «почти», ситуация действительно хорошая. К тому же всё вокруг «цветёт и пахнет» и, как с юмором написала Кошмал, она составляет в этом плане компанию природе.

В комментариях большинство фолловеров с восхищением оценивают яркое и тёплое фото, красоту и обаяние запечатлённой на нём актрисы. Многие солидарны с Кошмал, написав, что с нетерпением ожидают отмены карантина, надеясь на стабилизацию ситуации с пандемией и принятие властями решения о снятии хотя бы основных ограничений.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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