Полная зарядка аккумуляторной батареи нового iPhone SE занимает около 2,5 часов
Не так давно американский технологический гигант представил новый iPhone SE, являющийся по сути обновлённой версией iPhone 8. Устройство поддерживает 18-ваттную быструю зарядку, но даже в этом случае полный процесс восполнения объема аккумуляторной батареи занимает около 2-х часов, а со стандартным ЗУ и того больше – 2,5 часа.
При покупке нового iPhone SE в комплекте с устройством поставляется 5-ваттная зарядка, а вот более мощную владельцу придётся приобретать дополнительно. При этом проведённые тесты показали, что разница между временем зарядки аккумуляторной батареи до 100% не столь существенна, а потому о необходимости приобретении 18-ваттного ЗУ стоит лишний раз задуматься. Хотя в этом случае пользователь смартфона всё же получит преимущество, так как за первый час батарея заряжается на 83%, но вот до полного заряда потребуется ещё час.
iPhone SE имеет батарею совсем небольшой ёмкости – всего 1821 мА/ч. Используя 5-ваттное ЗУ смартфон заряжается до 55% за час, а для полного пополнения заряда нужно 2,5 часа. Для современных устройств, как отмечают эксперты, подобные показатели не очень хорошие, причём даже в случае использования более быстрого ЗУ, не предусмотренного в комплекте.
При покупке нового iPhone SE в комплекте с устройством поставляется 5-ваттная зарядка, а вот более мощную владельцу придётся приобретать дополнительно. При этом проведённые тесты показали, что разница между временем зарядки аккумуляторной батареи до 100% не столь существенна, а потому о необходимости приобретении 18-ваттного ЗУ стоит лишний раз задуматься. Хотя в этом случае пользователь смартфона всё же получит преимущество, так как за первый час батарея заряжается на 83%, но вот до полного заряда потребуется ещё час.
iPhone SE имеет батарею совсем небольшой ёмкости – всего 1821 мА/ч. Используя 5-ваттное ЗУ смартфон заряжается до 55% за час, а для полного пополнения заряда нужно 2,5 часа. Для современных устройств, как отмечают эксперты, подобные показатели не очень хорошие, причём даже в случае использования более быстрого ЗУ, не предусмотренного в комплекте.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:53