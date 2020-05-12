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В ВОЗ опровергли миф о пользе курения для профилактики и лечения COVID-19

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове опровергла недавно ставший популярным миф о пользе курения для профилактики коронавируса. Также, по словам медика, табачные изделия не подходят для лечения COVID-19, так как могут лишь усугубить ситуацию.

Ван Керхове напомнила, что ВОЗ давно доказано: курение наносит вред легким. Таким образом «благотворное» влияние этой вредной привычки на организм в целом, и на течение коронавируса в частности – не более, чем выдумка. Появившиеся не так давно в СМИ публикации, в которых упоминаются исследования в отношении распространения COVID-19 среди курильщиков и некурящих, не отражают полной картины. Более того, по словам эксперта ВОЗ, они не были призваны оценить, стало ли табакокурение решающим фактором профилактики коронавируса и повлияло ли оно на тяжесть течения болезни.

Пока же, основываясь на доступной научному миру информации, Мария Ван Керхове утверждает, что курение может только нанести вред здоровью и усугубить течение любой болезни, в том числе и COVID-19. При этом у заразившихся вирусной инфекцией наличие вредной привычки увеличивает шанс появления осложнений и летального исхода.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:57

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