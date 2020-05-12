Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в октябре



A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

В обнародованном Sony списке вакансий была обнаружена информация относительно вероятного выхода на рынок консоли PlayStation 5. В частности, речь шла об октябре этого года, что не совсем типично для производителя, обычно выпускающего новые продукты примерно на месяц позже этого срока. К тому же многие эксперты были уверены, что из-за пандемии коронавируса дата продаж новинки сдвинется ещё дальше, возможно, на последний квартал.Данные об обнаруженной в вакансиях дате изначально появились в Twitter-аккаунте аналитика с ником Nibel. Чуть позже он обнародовал обновление публикации, где речь шла о комментарии, полученном от представителей Sony. Информацию об октябрьских продажах PlayStation 5 назвали ошибкой, допущенной специалистами сайта набора персонала. При этом официально производитель не подтверждает, но и не опровергает появившиеся в Сети данные.