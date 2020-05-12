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Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в октябре

Японский технологический гигант компания Sony в несколько ближайших месяцев готовится представить игровую консоль новой генерации PlayStation 5. Как сообщают сетевые источники, продажи новинки могут стартовать уже в октябре, но официального подтверждения эта информация не имеет.
Продажи консоли Sony PlayStation 5 могут начаться в октябре

В обнародованном Sony списке вакансий была обнаружена информация относительно вероятного выхода на рынок консоли PlayStation 5. В частности, речь шла об октябре этого года, что не совсем типично для производителя, обычно выпускающего новые продукты примерно на месяц позже этого срока. К тому же многие эксперты были уверены, что из-за пандемии коронавируса дата продаж новинки сдвинется ещё дальше, возможно, на последний квартал.

Данные об обнаруженной в вакансиях дате изначально появились в Twitter-аккаунте аналитика с ником Nibel. Чуть позже он обнародовал обновление публикации, где речь шла о комментарии, полученном от представителей Sony. Информацию об октябрьских продажах PlayStation 5 назвали ошибкой, допущенной специалистами сайта набора персонала. При этом официально производитель не подтверждает, но и не опровергает появившиеся в Сети данные.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:11

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