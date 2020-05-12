В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на детей





Для того, чтобы данная услуга стала доступна, необходимо зарегистрироваться на сайте posobie16.gosuslugi.ru. После того, как аккаунт пользователя будет создан, можно приступать к заполнению необходимых форм и оформлять денежное пособие. Оно предусмотрено для всех семей с детьми от 3 до 16 лет.О том, что на содержание несовершеннолетних положена одноразовая выплата, сообщил президент России Владимир Путин. Сумма помощи составит 10 000 рублей, и доступна она будет уже с 1 июня.Ранее сообщалось, что одноразовые денежные пособия, которыми государство решило поддержать семьи с детьми, будет начисляться с 1 июля, однако сроки были перенесены. Теперь к оформлению заявки на выплату с помощью онлайн-сервиса можно приступить прямо сейчас, а поступление 10 000 рублей на счет обещают менее чем через месяц.