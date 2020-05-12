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В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на детей

В России запустили онлайн-сервис, работающий на базе портала Госуслуг. Его цель – оформление одноразовых денежных пособий без необходимости посещать какие-либо инстанции.
В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на детей

Для того, чтобы данная услуга стала доступна, необходимо зарегистрироваться на сайте posobie16.gosuslugi.ru. После того, как аккаунт пользователя будет создан, можно приступать к заполнению необходимых форм и оформлять денежное пособие. Оно предусмотрено для всех семей с детьми от 3 до 16 лет.

О том, что на содержание несовершеннолетних положена одноразовая выплата, сообщил президент России Владимир Путин. Сумма помощи составит 10 000 рублей, и доступна она будет уже с 1 июня.

Ранее сообщалось, что одноразовые денежные пособия, которыми государство решило поддержать семьи с детьми, будет начисляться с 1 июля, однако сроки были перенесены. Теперь к оформлению заявки на выплату с помощью онлайн-сервиса можно приступить прямо сейчас, а поступление 10 000 рублей на счет обещают менее чем через месяц.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:29

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