В России запустили онлайн-сервис для оформления одноразовых денежных пособий на детей
В России запустили онлайн-сервис, работающий на базе портала Госуслуг. Его цель – оформление одноразовых денежных пособий без необходимости посещать какие-либо инстанции.
Для того, чтобы данная услуга стала доступна, необходимо зарегистрироваться на сайте posobie16.gosuslugi.ru. После того, как аккаунт пользователя будет создан, можно приступать к заполнению необходимых форм и оформлять денежное пособие. Оно предусмотрено для всех семей с детьми от 3 до 16 лет.
О том, что на содержание несовершеннолетних положена одноразовая выплата, сообщил президент России Владимир Путин. Сумма помощи составит 10 000 рублей, и доступна она будет уже с 1 июня.
Ранее сообщалось, что одноразовые денежные пособия, которыми государство решило поддержать семьи с детьми, будет начисляться с 1 июля, однако сроки были перенесены. Теперь к оформлению заявки на выплату с помощью онлайн-сервиса можно приступить прямо сейчас, а поступление 10 000 рублей на счет обещают менее чем через месяц.
Для того, чтобы данная услуга стала доступна, необходимо зарегистрироваться на сайте posobie16.gosuslugi.ru. После того, как аккаунт пользователя будет создан, можно приступать к заполнению необходимых форм и оформлять денежное пособие. Оно предусмотрено для всех семей с детьми от 3 до 16 лет.
О том, что на содержание несовершеннолетних положена одноразовая выплата, сообщил президент России Владимир Путин. Сумма помощи составит 10 000 рублей, и доступна она будет уже с 1 июня.
Ранее сообщалось, что одноразовые денежные пособия, которыми государство решило поддержать семьи с детьми, будет начисляться с 1 июля, однако сроки были перенесены. Теперь к оформлению заявки на выплату с помощью онлайн-сервиса можно приступить прямо сейчас, а поступление 10 000 рублей на счет обещают менее чем через месяц.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:29