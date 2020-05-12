В Испании самая пожилая жительница вылечилась от коронавируса





В середине апреля проживающая в доме престарелых Олота (Каталония) женщина стала жаловаться на симптомы COVID-19. Врачи посчитали ее состояние стабильным, поэтому не стали оформлять госпитализацию и рекомендовали самоизолироваться в своей комнате. Последние тесты показали, что ее организм успешно поборол вирус.К слову, в детстве она пережила эпидемию испанки. Пенсионерка никогда не занималась спортом, но при этом всегда отличалась крепким здоровьем. 11 внуков и 13 правнуков ждут снятия карантина, чтобы встретиться со своей родственницей.