В Испании самая пожилая жительница вылечилась от коронавируса
В Испании от «уханьского» коронавируса без особых врачебных назначений и аппарата ИВЛ вылечилась самая пожилая жительница. Радостной новостью в микроблоге Twitter поделились родные 113-летней женщины.
В середине апреля проживающая в доме престарелых Олота (Каталония) женщина стала жаловаться на симптомы COVID-19. Врачи посчитали ее состояние стабильным, поэтому не стали оформлять госпитализацию и рекомендовали самоизолироваться в своей комнате. Последние тесты показали, что ее организм успешно поборол вирус.
К слову, в детстве она пережила эпидемию испанки. Пенсионерка никогда не занималась спортом, но при этом всегда отличалась крепким здоровьем. 11 внуков и 13 правнуков ждут снятия карантина, чтобы встретиться со своей родственницей.
В середине апреля проживающая в доме престарелых Олота (Каталония) женщина стала жаловаться на симптомы COVID-19. Врачи посчитали ее состояние стабильным, поэтому не стали оформлять госпитализацию и рекомендовали самоизолироваться в своей комнате. Последние тесты показали, что ее организм успешно поборол вирус.
К слову, в детстве она пережила эпидемию испанки. Пенсионерка никогда не занималась спортом, но при этом всегда отличалась крепким здоровьем. 11 внуков и 13 правнуков ждут снятия карантина, чтобы встретиться со своей родственницей.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 19:15