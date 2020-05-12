Поэт Соколов потребовал у солистки «Миража» Гулькиной более миллиона рублей

«Возможно, Соколов потребовал такую сумму за моральный ущерб, так как его не поставили в известность по поводу использования материалов. Гулькина же хотела просто порадовать поклонников. В ее действиях не было никакой материальной выгоды. Нелепо требовать с певицы такую сумму за исполнение трех строчек», - рассказала адвокат.





По словам Гулькиной, она выступала на Дне города в Салавате. После выхода на бис зрители начали скандировать строчки из песни «Миража». Гулькина решила поддержать фанатов и спела часть трека вместе с ними. Спустя несколько месяцев ей пришла претензия с требованием возместить ущерб поэту Валерию Соколову.Ситуацию прокомментировала адвокат Майя Сандлер. По ее словам, Гулькина получила за выступление более скромный гонорар. Она исполнила строчки из трех композиций, из чего следует вывод, что автор текстов оценил каждую из них примерно в 300 тысяч рублей.Сандлер пояснила, что сама Гулькина видит причиной разбирательства конфликт с Маргаритой Суханкиной. Обе певицы были участниками «Миража», но в один момент последняя ушла в сольное творчество. Валерий Соколов стал ее художественным руководителем.