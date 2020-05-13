На YouTube рассекретили характеристики видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
В Сеть «утекли» характеристики видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. В ролике, опубликованном на YouTube-канале Moore's Law is Dead, эксперты ссылаются на данные NVIDIA.
RTX 3080 Ti получит три вентилятора для охлаждения. Ответственность за питание возложена на 8-контактый разъем, помимо которого на видеокарте есть порты VirtualLink USB-C, HDMI и DisplayPort. В инсайдерских данных говорится и о поддержке PCI-Express в версии 4.0 x16.
В качестве GPU производитель использовал 7-нанометровый процессор, скрытый под кодовым названием GA102. Его дополнят 5376 ядер Ampere CUDA. Модернизированное устройство сможет выполнять на 10% больше операций, чем предшественник. Частота колеблется от 2 до 2,2 ГГц, хотя показатель в более младших моделях доведен до 2,5 ГГц.
GeForce RTX 3080 Ti дополнена алгоритмом DLSS 3.0 и памятью GDDR6 с пропускной способностью в 863 ГБ/сек. Производительность системы доведена до 21 Тфлопс. В зависимости от модели быстродействие видеокарты варьируется от 40% до 70%.
RTX 3080 Ti получит три вентилятора для охлаждения. Ответственность за питание возложена на 8-контактый разъем, помимо которого на видеокарте есть порты VirtualLink USB-C, HDMI и DisplayPort. В инсайдерских данных говорится и о поддержке PCI-Express в версии 4.0 x16.
В качестве GPU производитель использовал 7-нанометровый процессор, скрытый под кодовым названием GA102. Его дополнят 5376 ядер Ampere CUDA. Модернизированное устройство сможет выполнять на 10% больше операций, чем предшественник. Частота колеблется от 2 до 2,2 ГГц, хотя показатель в более младших моделях доведен до 2,5 ГГц.
GeForce RTX 3080 Ti дополнена алгоритмом DLSS 3.0 и памятью GDDR6 с пропускной способностью в 863 ГБ/сек. Производительность системы доведена до 21 Тфлопс. В зависимости от модели быстродействие видеокарты варьируется от 40% до 70%.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 05:00