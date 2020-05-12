В Минздраве призвали беременных шить себе маски перед посещением гинеколога





В Краснодарском крае отмечается нехватка индивидуальных средств защиты для граждан, которые вынуждены шить себе маски из подручных средств. Представитель Минздрава Валерий Козлов сообщил, что доступ к госпиталям сейчас ограничен, поэтому россияне должны «изготовить себе марлевую либо тканевую маску для многократного использования и дезинфекции». В случае острой необходимости специалист может приехать к пациенту на дом.Известно, что местные власти не впервые мотивируют соотечественников к подобным мерам. Днями ранее замглавы краевого Минздрава Валентина Игнатенко раскритиковала врачей за дефицит средств защиты и нежелания собственноручно их шить во время распространения COVID-19. По мнению врача-акушера, для этого нужно - «лишь две тряпочки сшить». Согласно данным веб-портала «Стопкоронавирус.рф», в России на данный момент насчитывается более 232,2 тысячи зараженных и около 2,1 тысячи летальных случаев.