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В Минздраве призвали беременных шить себе маски перед посещением гинеколога

Беременных жителей Краснодарского края призвали шить себе маски перед посещением гинеколога. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Валерий Козлов.

В Краснодарском крае отмечается нехватка индивидуальных средств защиты для граждан, которые вынуждены шить себе маски из подручных средств. Представитель Минздрава Валерий Козлов сообщил, что доступ к госпиталям сейчас ограничен, поэтому россияне должны «изготовить себе марлевую либо тканевую маску для многократного использования и дезинфекции». В случае острой необходимости специалист может приехать к пациенту на дом.

Известно, что местные власти не впервые мотивируют соотечественников к подобным мерам. Днями ранее замглавы краевого Минздрава Валентина Игнатенко раскритиковала врачей за дефицит средств защиты и нежелания собственноручно их шить во время распространения COVID-19. По мнению врача-акушера, для этого нужно - «лишь две тряпочки сшить». Согласно данным веб-портала «Стопкоронавирус.рф», в России на данный момент насчитывается более 232,2 тысячи зараженных и около 2,1 тысячи летальных случаев.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:06

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