Китайские учёные выявили особенности течения коронавируса у детей





В частности, учёным удалось установить, что симптомы заражения коронавирусом COVID-19 у детей схожи с кишечными расстройствами. То есть, в случае заражения могут появляться не типичные признаки, а диарея, рвота, чрезмерная сонливость и даже судороги. Это мешает выявлять заболевание на начальной стадии и указывает на вероятность инфицирования коронавирусом не только через дыхательные пути, но и через ЖКТ либо посредством орально-фекальной передачи.Исследователи привели в пример 5 случаев заражения коронавирусом детей. Типичные симптомы заражения COVID-19 у них отсутствовали, поэтому маленьких пациентов лечили от других заболеваний и только тест на коронавирус показал заражение. Из пятерых детей одного врачам спасти не удалось, так как у него развилась полиорганная недостаточность. Причину столь «хитрого поведения» вируса нового типа учёные видят в проникновении последнего в организм через рецептор ACE2, а он присутствует как в клетках органов дыхания, так и в кишечнике.