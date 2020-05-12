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Китайские учёные выявили особенности течения коронавируса у детей

В результате проведённого исследования китайские учёные выявили особенности протекания коронавируса у детей, отличающиеся симптоматикой от таковой у взрослых пациентов. Авторы проекта считают, что именно из-за нетипичных первых признаков инфицирования родители не всегда сразу замечают проблему.
Китайские учёные выявили особенности течения коронавируса у детей

В частности, учёным удалось установить, что симптомы заражения коронавирусом COVID-19 у детей схожи с кишечными расстройствами. То есть, в случае заражения могут появляться не типичные признаки, а диарея, рвота, чрезмерная сонливость и даже судороги. Это мешает выявлять заболевание на начальной стадии и указывает на вероятность инфицирования коронавирусом не только через дыхательные пути, но и через ЖКТ либо посредством орально-фекальной передачи.

Исследователи привели в пример 5 случаев заражения коронавирусом детей. Типичные симптомы заражения COVID-19 у них отсутствовали, поэтому маленьких пациентов лечили от других заболеваний и только тест на коронавирус показал заражение. Из пятерых детей одного врачам спасти не удалось, так как у него развилась полиорганная недостаточность. Причину столь «хитрого поведения» вируса нового типа учёные видят в проникновении последнего в организм через рецептор ACE2, а он присутствует как в клетках органов дыхания, так и в кишечнике.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00

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