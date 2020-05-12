Елизавета Пескова о возможном заражении коронавирусом: «Виделась с отцом 10 дней назад»
Елизавета Пескова оценила возможность заразиться новым типом коронавирусом от своего отца Дмитрия. Пресс-секретарь российского президента и его супруга Татьяна Навка госпитализированы в одну из специализированных клиник.
Дочь Пескова рассказала, что проживает отдельно от отца. В последний раз она контактировала с ним на улице 10 дней назад, соблюдая все рекомендованные медиками меры безопасности. Родственники в такой эпидемиологической обстановке предпочитали выходить на связь несколько раз в день.
Дочь Пескова рассказала, что проживает отдельно от отца. В последний раз она контактировала с ним на улице 10 дней назад, соблюдая все рекомендованные медиками меры безопасности. Родственники в такой эпидемиологической обстановке предпочитали выходить на связь несколько раз в день.
«Не хочу комментировать свое состояние здоровья. Я точно не больна, но сильно переживаю за отца. Надеюсь, к настоящему моменту в России не осталось людей, которые не верят в существование «уханьского» коронавируса и твердят о теории заговоров. Настало время оценить серьезность ситуации и проявить социальную ответственность», - цитирует «Газета.Ru» Пескову.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:43