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Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры. В настоящее время один из тестовых прототипов транспортного средства проходит дорожные испытания в Китае.
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Источники в компании сообщили, что новое поколение Mercedes-Benz S-Class будет представлено для внутреннего рынка КНР уже в текущем году. Визуально автомобиль сильно отличается от предшественника. Разработчики решили отказаться от вертикальных фонарей на задней части, заменив их на горизонтальную секцию, заходящую на крышку багажника. Передняя оптика также стала уже, что сделало внешний вид более агрессивным.

Форма решетки радиатора премиального седана стала сложнее. Теперь она визуально напоминает семиугольник с круглыми границами, частично заходящими на оптику. Передний бампер транспортного средства практически незаметен из-за незначительной ширины и одно цвета с кузовом.

В салоне автомобиля должна появиться мультимедийная система нового поколения MBUX с двумя дисплеями. Воздуховоды, которые ранее размещались по центру торпеды, теперь будут находиться по бокам. Также компания решила отказаться от фирменных стрелочных часов на панели приборов. Общая отделка салона напоминает оформление концепта Vision EQS, представленного в конце минувшего года.

Источники в компании не исключают, что визуальная составляющая прототипа будет использоваться во всей обновленной линейке S-Class. Информация о стоимости модели и дате ее выхода на мировом рынке пока отсутствует.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:50

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