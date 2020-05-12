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Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в России

В России официально презентован смартфон Realme 6 Pro, получивший продвинутую камеру на 64 мегапикселя. Устройство относится к среднему ценовому сегменту, но по характеристикам не уступает многим флагманам.
Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в России

Realme 6 Pro располагает дисплеем с диагональю в 6,6 дюйма и разрешением Full HD+. Перфорация под фронтальную камеру выполнена в виде полоски, в которой установили два объектива, переговорный динамик и датчик приближения. Экран смартфона покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Дактилоскопический датчик в нем интегрирован в кнопку включения.

Основой для смартфона служит процессор Snapdragon 720Gс частотой 2,3 гигагерца. Вместе с ним устанавливают графический ускоритель Adreno 618 и 8 гигабайт ОЗУ в базовой версии. Объем ПЗУ в смартфоне составляет 128 гигабайт. Realme 6 Pro поддерживает работу в 4G LTE, что является его основным отличием от большей части современных флагманов, постепенно переходящих на передачу данных в сетях пятого поколения.

Камера Samsung GW1 Quad Bayer, расположенная на задней панели располагает 4 объективами. Записывающее устройство также поддерживает режим съемки Nightscape 3.0, подстраивающийся под освещение. Смартфон получил стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res, делающими звук максимально качественным. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 2,3 тысячи миллиампер часов. В России стоимость базовой вариации прибора будет составлять 21,9 тысячи рублей.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:35

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