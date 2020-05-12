Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в России





Realme 6 Pro располагает дисплеем с диагональю в 6,6 дюйма и разрешением Full HD+. Перфорация под фронтальную камеру выполнена в виде полоски, в которой установили два объектива, переговорный динамик и датчик приближения. Экран смартфона покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Дактилоскопический датчик в нем интегрирован в кнопку включения.Основой для смартфона служит процессор Snapdragon 720Gс частотой 2,3 гигагерца. Вместе с ним устанавливают графический ускоритель Adreno 618 и 8 гигабайт ОЗУ в базовой версии. Объем ПЗУ в смартфоне составляет 128 гигабайт. Realme 6 Pro поддерживает работу в 4G LTE, что является его основным отличием от большей части современных флагманов, постепенно переходящих на передачу данных в сетях пятого поколения.Камера Samsung GW1 Quad Bayer, расположенная на задней панели располагает 4 объективами. Записывающее устройство также поддерживает режим съемки Nightscape 3.0, подстраивающийся под освещение. Смартфон получил стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res, делающими звук максимально качественным. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 2,3 тысячи миллиампер часов. В России стоимость базовой вариации прибора будет составлять 21,9 тысячи рублей.