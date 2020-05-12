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Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за заболевшего Влада Соколовского

Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за Влада Соколовского, который накануне сообщил о своем диагнозе. Соответствующий пост певица разместила в Instagram Stories.
Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за заболевшего Влада Соколовского

Дакота рассказала, что оба теста Соколовского дали положительный результат. Ее бывший муж жалуется на потерю обоняния, ломоту в теле, высокую температуру. Роспотребнадзор работает со всеми контактными лицами.

"Влад навещал Мию более 10 дней назад, поэтому мы не паникуем, а просто проверяемся на всякий случай. Мне хотелось показать, как дети реагируют на процедуру, поэтому сняла для мамочек весь процесс. Берегите себя и родных, а главное не нервничайте! Миин отец находится дома и смотрит сериалы, так что ему ничего не угрожает", - написала Дакота.

Артистка рассказала, что врачи сутки не хотели ехать к ней на вызов. Чтобы сдать анализы, ей пришлось найти частную клинику, которой нет разницы, есть ли у нее паспорт РФ. За оказанную услугу исполнительница заплатила почти 30 тыс. рублей. В конце поста Дакота попросила помочь фанатов оформить ей вид на жительство.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:25

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