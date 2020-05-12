"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику наряда

«Я готова выслушивать критику от профессионалов. Если человек, разбирающийся в модных тенденциях, скажет, что мне не подходит тот или иной наряд, я перестану его носить. Сравнения и эпитеты от подписчиков, не компетентных в вопросе, считаю неуместными», - написала Брухунова.





На фото, которое Брухунова обнародовала в Instagram, она позирует в платье, визуально напоминающем халат, дополненном страусиными прерьями и вышивкой. Многие подписчики страницы избранницы комика отметили, что она выглядит в данном наряде странно и старше своих лет. С критикой высказалась и стилист Лариса Тимиряева. По ее словам, платье выглядит стильно, но оно не подходит Брухуновой.Под комментарием Тимиряевой также началась оживленная дискуссия. Многие поклонники Брухуновой назвали претензии стилиста необоснованными. Кроме того, возлюбленная Петросяна вышла в наряде на прогулку по двору, а не отправилась в нем на светский раут. Брухунова привела в пример Эвелину Хромченко, к советам которой она часто прислушивается. Всех остальных она призвала оставить свое мнение при себе.