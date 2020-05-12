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"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику наряда

Татьяна Брухунова ответила на критику нового образа, в котором она появилась на фото с прогулки. По словам возлюбленной Евгения Петросяна, обсуждать наряды стоит только профессионалам.
"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику наряда

На фото, которое Брухунова обнародовала в Instagram, она позирует в платье, визуально напоминающем халат, дополненном страусиными прерьями и вышивкой. Многие подписчики страницы избранницы комика отметили, что она выглядит в данном наряде странно и старше своих лет. С критикой высказалась и стилист Лариса Тимиряева. По ее словам, платье выглядит стильно, но оно не подходит Брухуновой.
«Я готова выслушивать критику от профессионалов. Если человек, разбирающийся в модных тенденциях, скажет, что мне не подходит тот или иной наряд, я перестану его носить. Сравнения и эпитеты от подписчиков, не компетентных в вопросе, считаю неуместными», - написала Брухунова.

Под комментарием Тимиряевой также началась оживленная дискуссия. Многие поклонники Брухуновой назвали претензии стилиста необоснованными. Кроме того, возлюбленная Петросяна вышла в наряде на прогулку по двору, а не отправилась в нем на светский раут. Брухунова привела в пример Эвелину Хромченко, к советам которой она часто прислушивается. Всех остальных она призвала оставить свое мнение при себе.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:16

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