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Ученые обнаружили «аллею» торнадо в России

Ученые, изучающие погодные явления на базе ПГНИУ и ИФА РАН, обнаружили «аллею» торнадо с постоянно образующимися смерчами в России. О проделанной работе рассказал доцент Андрей Шихов.
Ученые обнаружили «аллею» торнадо в России

Ученые во главе Александра Чернокульского в течение нескольких лет собирали базу данных о российских катаклизмах и описали почти 3 тыс. смерчей. Масштабный анализ помог понять, что на территории страны имеется место, где часто встречаются в торнадо. Аналогичная «аллея» ранее была найдена в США.
«В российских реалиях «аллея» торнадо охватывает север Нижегородской и Кировской областей, юг Республики Коми и Архангельской области, Прикамье. Основной причиной формирования смерчей являются глубокие циклоны и повышенная влажность в летнее время. Проделанная работа поможет повысить точность прогноза погоды», - рассказал Шихов.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:10

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