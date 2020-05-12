Ученые обнаружили «аллею» торнадо в России

«В российских реалиях «аллея» торнадо охватывает север Нижегородской и Кировской областей, юг Республики Коми и Архангельской области, Прикамье. Основной причиной формирования смерчей являются глубокие циклоны и повышенная влажность в летнее время. Проделанная работа поможет повысить точность прогноза погоды», - рассказал Шихов.





Ученые во главе Александра Чернокульского в течение нескольких лет собирали базу данных о российских катаклизмах и описали почти 3 тыс. смерчей. Масштабный анализ помог понять, что на территории страны имеется место, где часто встречаются в торнадо. Аналогичная «аллея» ранее была найдена в США.