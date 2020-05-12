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Сын Александра Малинина Фрол поступил в университет кинематографии в Мюнхене

Супруга известного отечественного эстрадного исполнителя Александра Малинина Эмма на странице в Instagram поделилась радостной для семьи новостью. 20-летний сын исполнителя Фрол недавно получил официальное подтверждение поступления в университет кинематографии в Мюнхене.
Сын Александра Малинина Фрол поступил в университет кинематографии в Мюнхене

В публикации Эмма Малина обнародовала снимок супруга и сына Фрола, сделанный в Германии. В подписи к посту жена Александра Малинина коротко сообщила о поступлении парня в Мюнхенский университет кинематографии, похвалила за достижение и сопроводила запись «эмодзи» в виде аплодирующих ладоней. Уже с началом нового учебного года Фрол Малинин отправиться в вуз, чтобы получить желанный диплом престижного учебного заведения.

Одной из первых на новость отреагировала Светлана Бондарчук, поздравившая в комментариях к публикации семью Малининых с несомненно важным событием. Другие фолловеры желают будущему студенту лёгкой учёбы, а по окончании университета – успеха, признания и всегда только «открытых дверей».

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:42

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