Сын Александра Малинина Фрол поступил в университет кинематографии в Мюнхене





В публикации Эмма Малина обнародовала снимок супруга и сына Фрола, сделанный в Германии. В подписи к посту жена Александра Малинина коротко сообщила о поступлении парня в Мюнхенский университет кинематографии, похвалила за достижение и сопроводила запись «эмодзи» в виде аплодирующих ладоней. Уже с началом нового учебного года Фрол Малинин отправиться в вуз, чтобы получить желанный диплом престижного учебного заведения.Одной из первых на новость отреагировала Светлана Бондарчук, поздравившая в комментариях к публикации семью Малининых с несомненно важным событием. Другие фолловеры желают будущему студенту лёгкой учёбы, а по окончании университета – успеха, признания и всегда только «открытых дверей».