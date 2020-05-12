АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Сотрудники «Ростеха» создали новый калибратор «Сыч-15» для тепловизоров

Как сообщают представители «Ростеха», сотрудникам госкорпорации удалось создать новый калибратор «Сыч-15». Разработка будет использоваться в производстве тепловизоров, которые замеряют температуру тела дистанционным образом.

Непосредственным проектированием и сборкой калибратора «Сыч-15» занимались эксперты из «Росэлектроники», которая является дочерней компанией «Ростеха». Стоимость инфракрасного устройства для настройки тепловизоров оказалась намного меньшей, чем у зарубежных аналогов. Создатели говорят, что их продукт характеризуется погрешностью измерений, которая не превышает 0,1 градуса. Известно, что для точной оценки температуры человека в режиме потока необходимы либо ИК-калибраторы, либо калибраторы на основе «абсолютно черного тела».

Поскольку последние типы являются довольно дорогостоящими, отечественный прибор со столь высокими характеристиками считается инновационной разработкой. Подобные технологии впоследствии могут использоваться для определения больных, у которых температура тела превышает 37 градусов. «Мы готовы к серийному производству до 3 тыс. экземпляров ежемесячно», - сообщил глава радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Realme 6 Pro с продвинутой камерой представлен в…
Семья Риты Дакоты сдала тесты на коронавирус из-за заболевшего Влада…
"Готова слушать только профессионалов": Татьяна Брухунова ответила на критику…
Ученые обнаружили «аллею» торнадо в…
Ученые: Молодые стволовые клетки лучше подходят для лечения…
Сотрудники «Ростеха» создали новый калибратор «Сыч-15» для…
"Мы были трио": Кирилл Плетнев был против съемок "Диверсанта-3" без Владислава…
Специалисты перечислили привычки автомобилистов, от которых нужно…
Эксперты объяснили, почему не стоит парковать автомобиль с вывернутыми…
Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную…
Ученые: Лунная кора частично сделана из…
«Папа у меня сидел 13 лет»: Екатерина Климова рассказала о покойном…
Елизавета Пескова о возможном заражении коронавирусом: «Виделась с отцом 10 дней…
Роспотребнадзор не исключил погрешности показателей пандемии в…
Россия преподала хороший урок проводившим учения Японии и…
Павлу Прилучному во время карантина выписали штрафы на 19,5 тысячи…
Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом…
Российские ученые изучили связь между COVID-19 и бесплодием у…
Ноутбуки Huawei MateBook D появились на рынке…
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вслед за Дмитрием…
Вирусолог Зверев назвал главную опасность вакцины от…
Нелли Уварова год носила брекеты для роли «Не родись…
Дмитрий Песков попал в больницу с…
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в…
Участница «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о выздоровлении подаренной дочери на 5-летие…
«Радиоэлектронные технологии» выразили соболезнования родным погибших при пожаре в больнице…
Сексологи назвали необходимое для счастья число половых…
Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой…
Просмотреть все новости