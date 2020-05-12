Сотрудники «Ростеха» создали новый калибратор «Сыч-15» для тепловизоров





Непосредственным проектированием и сборкой калибратора «Сыч-15» занимались эксперты из «Росэлектроники», которая является дочерней компанией «Ростеха». Стоимость инфракрасного устройства для настройки тепловизоров оказалась намного меньшей, чем у зарубежных аналогов. Создатели говорят, что их продукт характеризуется погрешностью измерений, которая не превышает 0,1 градуса. Известно, что для точной оценки температуры человека в режиме потока необходимы либо ИК-калибраторы, либо калибраторы на основе «абсолютно черного тела».Поскольку последние типы являются довольно дорогостоящими, отечественный прибор со столь высокими характеристиками считается инновационной разработкой. Подобные технологии впоследствии могут использоваться для определения больных, у которых температура тела превышает 37 градусов. «Мы готовы к серийному производству до 3 тыс. экземпляров ежемесячно», - сообщил глава радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко.