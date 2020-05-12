Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вслед за Дмитрием Песковым
Татьяна Навка госпитализирована в одну из клиник Москвы. У фигуристки, как и у ее супруга Дмитрия Пескова, выявлен коронавирус.
Спортсменка рассказала, что решилась на госпитализацию ради здоровья семьи. Фигуристка с родными находилась на самоизоляции, поэтому могла заразиться только от супруга, который продолжал выполнять обязанности пресс-секретаря и ходить на работу.
Ранее о заражении коронавирусом и ходе лечения рассказал Влад Соколовский.
«Не переживайте, врачи следят за нашим состоянием. За два дня у меня спала температура, улучшились анализы крови. Наверное, правду говорят, что женщины легче переносят КВИ. Дмитрий Сергеевич тоже в порядке. Лечимся!» - цитирует Daily Storm Навку.
Спортсменка рассказала, что решилась на госпитализацию ради здоровья семьи. Фигуристка с родными находилась на самоизоляции, поэтому могла заразиться только от супруга, который продолжал выполнять обязанности пресс-секретаря и ходить на работу.
Ранее о заражении коронавирусом и ходе лечения рассказал Влад Соколовский.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:10