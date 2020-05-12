"Мы были трио": Кирилл Плетнев был против съемок "Диверсанта-3" без Владислава Галкина
Кирилл Плетнев рассказал, что был против съемок «Диверсанта-3» без Владислава Галкина. По словам актера, его покойный коллега был лицом саги, без которого она стала не такой интересной, как первые две части.
Актер отметил, что в первых двух частях сформировалось трио основных персонажей, которые были в центре внимания. У него была идея снять отдельный фильм про героя Галкина, но руководство отвергло ее, так как посчитало ее хорошим сценарием «Диверсанта-4». В третьей части франшизы действия разворачивались в Крыму, а основным персонажам было по 20 лет.
Плетнев сейчас живет в Санкт-Петербурге и придерживается режима самоизоляции. По его словам, воспитание детей стало для него основным занятием за минувшие два месяца. После снятия режима самоизоляции Плетнев собирается продолжить работу над несколькими уже заявленными проектами.
«Я начал сниматься в фильмах серии с 2004 года. Тогда я прекратил работать с Арменом Джигарханяном, ввиду чего приходилось хвататься за любые проекты. «Диверсант» казался мне простым боевиком начала нулевых, обреченным на бесконечные телевизионные продолжения. В первых двух частях мы играли вместе с Алексеем Бардуковым и Владиславом Галкиным. Никто не мог подумать, что жизнь одного из актеров проекта так быстро оборвется. После смерти Галкина я не представлял себе, как будет выглядеть продолжение», - рассказал Плетнев.
Актер отметил, что в первых двух частях сформировалось трио основных персонажей, которые были в центре внимания. У него была идея снять отдельный фильм про героя Галкина, но руководство отвергло ее, так как посчитало ее хорошим сценарием «Диверсанта-4». В третьей части франшизы действия разворачивались в Крыму, а основным персонажам было по 20 лет.
Плетнев сейчас живет в Санкт-Петербурге и придерживается режима самоизоляции. По его словам, воспитание детей стало для него основным занятием за минувшие два месяца. После снятия режима самоизоляции Плетнев собирается продолжить работу над несколькими уже заявленными проектами.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:40