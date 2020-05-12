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"Мы были трио": Кирилл Плетнев был против съемок "Диверсанта-3" без Владислава Галкина

Кирилл Плетнев рассказал, что был против съемок «Диверсанта-3» без Владислава Галкина. По словам актера, его покойный коллега был лицом саги, без которого она стала не такой интересной, как первые две части.

«Я начал сниматься в фильмах серии с 2004 года. Тогда я прекратил работать с Арменом Джигарханяном, ввиду чего приходилось хвататься за любые проекты. «Диверсант» казался мне простым боевиком начала нулевых, обреченным на бесконечные телевизионные продолжения. В первых двух частях мы играли вместе с Алексеем Бардуковым и Владиславом Галкиным. Никто не мог подумать, что жизнь одного из актеров проекта так быстро оборвется. После смерти Галкина я не представлял себе, как будет выглядеть продолжение», - рассказал Плетнев.

Актер отметил, что в первых двух частях сформировалось трио основных персонажей, которые были в центре внимания. У него была идея снять отдельный фильм про героя Галкина, но руководство отвергло ее, так как посчитало ее хорошим сценарием «Диверсанта-4». В третьей части франшизы действия разворачивались в Крыму, а основным персонажам было по 20 лет.

Плетнев сейчас живет в Санкт-Петербурге и придерживается режима самоизоляции. По его словам, воспитание детей стало для него основным занятием за минувшие два месяца. После снятия режима самоизоляции Плетнев собирается продолжить работу над несколькими уже заявленными проектами.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:40

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