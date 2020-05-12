Эксперты объяснили, почему не стоит парковать автомобиль с вывернутыми колёсами





Существует мнение, что парковка авто с вывернутыми колёсами помогает избежать эвакуации. Однако эксперты говорят, что для этого используются краны-манипуляторы, удерживающие транспортное средство с любым положением колёс, то есть водителю лучше всё же не нарушать правила дорожного движения и именно таким образом снижать риск эвакуации. Специалисты также объясняют, что выкручивать руль до упора при парковке или совершении манёвра в авто с гидроусилителем не стоит во избежание проблем с масляными патрубками. Если данная деталь изношена, то возможно нарушение уплотнения и появление течи.С электрическим усилителем руля тоже вероятен порыв изношенных шланг, а если авто уже старое, то эксперты вообще рекомендуют не выкручивать максимально руль и не делать им слишком резких движений. При этом, в случае парковки транспортного средства под уклоном вывернуть колёса и упереть их в бордюр всё же следует. Если гидроусилитель в порядке, то авто гарантированно не укатится вниз даже при срывании со стояночного тормоза.