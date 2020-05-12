Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом
Дмитрий Песков подтвердил слухи о своей госпитализации в одну из клиник Москвы. Пресс-секретарь российского президента заразился «уханьским» коронавирусом, сообщают РИА Новости.
30 апреля Песков присутствовал на заседании с участием президента. На тот момент политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на характерные для COVID-19 симптомы. Инкубационный период в 14 дней еще не прошел, поэтому все контактировавшие с ним чиновники, супруга Татьяна Навка и дочь Надежда находятся в группе риска, передает smolnarod.ru.
Ранее сообщалось, что в состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина наметилась положительная динамика. Несмотря на болезнь, премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме.
30 апреля Песков присутствовал на заседании с участием президента. На тот момент политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на характерные для COVID-19 симптомы. Инкубационный период в 14 дней еще не прошел, поэтому все контактировавшие с ним чиновники, супруга Татьяна Навка и дочь Надежда находятся в группе риска, передает smolnarod.ru.
Ранее сообщалось, что в состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина наметилась положительная динамика. Несмотря на болезнь, премьер-министр продолжает работать в удаленном режиме.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:50