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Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную дистанцию

Билли Айлиш подала в суд на назойливого поклонника, который нарушил социальную дистанцию. По словам певицы, мужчина несколько раз приходил к ней домой и пытался встретиться со звездой.

«Он приходил к двери и звонил в звонок. Когда выходил мой папа, он интересовался, не живет ли здесь Билли Айлиш. Отрицательный ответ не смутил мужчину, из-за чего он решил подождать меня прямо на крыльце. Я попросила охрану выпроводить его, но и это не успокоило фаната. Он провел ночь под забором моего дома, ввиду чего пришлось вызывать полицию», - рассказала Айлиш в ходе недавнего прямого эфира в Instagram.

По словам певицы, на протяжении дня она не могла выйти на прогулку с собакой, боясь встретиться с поклонником. Когда на место приехала полиция, мужчина заявил, что попал к дому певицы случайно и даже не знает, кто она такая. Айлиш предоставила материалы с камер наблюдения, расположенных рядом с крыльцом, подтверждающих попытки фаната достучаться до нее.

Суд в качестве меры пресечения на период разбирательства запретил мужчине приближаться к дому певицы на расстояние до 180 метров. В противном случае он рискует оказаться в камере заключения до окончательного решения по делу. По словам певицы, подобные инциденты происходили с ней, но под забором ее дома еще никто не ночевал.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:11

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