Билли Айлиш подала в суд на фаната, нарушавшего социальную дистанцию

«Он приходил к двери и звонил в звонок. Когда выходил мой папа, он интересовался, не живет ли здесь Билли Айлиш. Отрицательный ответ не смутил мужчину, из-за чего он решил подождать меня прямо на крыльце. Я попросила охрану выпроводить его, но и это не успокоило фаната. Он провел ночь под забором моего дома, ввиду чего пришлось вызывать полицию», - рассказала Айлиш в ходе недавнего прямого эфира в Instagram.





По словам певицы, на протяжении дня она не могла выйти на прогулку с собакой, боясь встретиться с поклонником. Когда на место приехала полиция, мужчина заявил, что попал к дому певицы случайно и даже не знает, кто она такая. Айлиш предоставила материалы с камер наблюдения, расположенных рядом с крыльцом, подтверждающих попытки фаната достучаться до нее.Суд в качестве меры пресечения на период разбирательства запретил мужчине приближаться к дому певицы на расстояние до 180 метров. В противном случае он рискует оказаться в камере заключения до окончательного решения по делу. По словам певицы, подобные инциденты происходили с ней, но под забором ее дома еще никто не ночевал.