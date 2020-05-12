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«Папа у меня сидел 13 лет»: Екатерина Климова рассказала о покойном отце

Екатерина Климова стала очередной гостьей ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актриса решила рассказать о покойном отце, который провел в тюрьме 13 лет.

Немногие поклонники Екатерины Климовой знают, что детство их кумира не было счастливым в традиционном смысле: её отец попал в тюрьму почти сразу после её рождения. В ходе беседы с телеведущим программы «Судьба человека» артистка призналась, что причиной заключения оказалось нанесение смерти по неосторожности. «Он был в компании друзей в ресторане. Завязалась перепалка, началась драка. На утро оказалось, что кто-то из противников умер», - сообщила звезда. Климова подчеркнула, что её мама всеми силами пыталась оградить детей от навалившихся проблем.

Известно, что до определенного возраста родительница говорила дочке, что отец находится в рабочих разъездах. По словам артистки, когда он вышел из тюрьмы они не смогли найти общий язык. В качестве примера знаменитость приводит случай, когда родитель подарил ей кожаную куртку. «А я что-то делала не так. Он в итоге ее порвал. Я была убита горем и хотела покончить с собой», - добавила Климова. Вскоре после поступления в институт ссоры с отцом подошли к концу, а сама кинозвезда до сих пор благодарна ему за строгое воспитание.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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