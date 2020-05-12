«Радиоэлектронные технологии» выразили соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Санкт-Петербурга





Как передает Telegram-канал «Подъем», погибли пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Специалисты полагают, что причина возгорания кроется в неисправности оборудования. По факту смерти пациентов возбуждено уголовное дело.«Радиоэлектронные технологии» специализируются на выпуске современной медицинской аппаратуры. ИВЛ марки «Авента» появились на рынке в 2012 году после необходимых испытаний. Жалобы на их работу не поступали. Руководство концерна разбирается в трагедии и рассматривает сразу несколько версий произошедшего: несоблюдение мер противопожарной безопасности, неисправность оборудования, ненадлежащее состояние сетей и инженерной инфраструктуры больницы.