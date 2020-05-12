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Роспотребнадзор не исключил погрешности показателей пандемии в Прикамье

В Роспотребнадзоре сообщили, что снижение случаев заражения коронавирусом в нескольких регионах России может быть всего лишь погрешностью в показателях. Особенно выделяющейся тенденция уменьшения количества новых пациентов с COVID-19 была заметна в Прикамье.
Роспотребнадзор не исключил погрешности показателей пандемии в Прикамье

«Статистику за праздничные дни нельзя рассматривать, как максимально точные данные. Противоэпидемические правила соблюдаются не всегда. Кроме того, праздники стали причиной появления массовых скоплений людей. В таких условиях снижение показателей выглядит недостоверно», - рассказали представители Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Специалисты ведомства подчеркнули, что ношение масок и использование перчаток в людных местах позволяет замедлить распространение коронавируса, но к рекомендациям медиков прислушиваются далеко не все. В Роспотребнадзоре не исключили, что жители региона просто не хотели обращаться в клиники на праздники.
«Показатели могут рассматриваться в качестве точных статистических данных только спустя несколько недель. Тогда будет понятна реальная картина количества новых зараженных, выявляемых в сутки. Многие пациенты вообще не обращаются к врачам из-за отсутствия симптомов, подвергая опасности окружающих», - пояснили в ведомстве.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:39

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