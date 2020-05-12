Россия преподала хороший урок проводившим учения Японии и США





В послевоенные годы РФ отошли Курилы. Именно острова мешают властям подписать мирный договор с Японией. Возвращение территории стало для главы кабмина Синдзо Абэ основной целью, но его «мягкая» дипломатия не принесла результатов.Япония решила действовать вместе с США. Прошедшие в Окинаве учения по высадке десанта вызвали недовольство российской стороны. Моряки ВМФ мгновенно были переброшены в акватории Охотского и Японского морей. Присутствие боевой авиации и более 20 кораблей поразили Токио. Теперь местные власти понимают, что их попытки вернуть Курилы в случае войны закончатся поражением, передают журналисты китайского издания Sohu.