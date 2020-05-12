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Павлу Прилучному во время карантина выписали штрафы на 19,5 тысячи рублей

Павел Прилучный за период самоизоляции получил штрафы на сумму в 19,5 тысячи рублей. По данным с открытых источников, актер пока не оплатил ни один из них.
Павлу Прилучному во время карантина выписали штрафы на 19,5 тысячи рублей

Прилучный был уличен в нарушении правил дорожного движения на автомобилях Mercedes GL350 и Range Rover. 17 апреля видеокамеры зафиксировали пересечение сплошной линии на дороге в Беговом районе. Позднее Прилучный попался на превышении скорости при езде в столичном регионе.

Сам актер пока не прокомментировал нарушение правил в период режима самоизоляции. Все автомобили, которые фигурируют в описании выписанных штрафов, зарегистрированы на него, а не на Агату Муцениеце.

Ранее Прилучный оказался в центре скандала с супругой, которая обвинила его в домашнем насилии. Муцениеце обратилась к поклонникам через страницу ее матери. Актриса рассказала, что ее муж проявлял агрессию не только к ней, но и к детям. По словам супруги Прилучного, он даже предпринимал попытку выгнать ее из дома. Незадолго до введения режима самоизоляции пара решила развестись, но сделать это заблаговременно не удалось.

Муцениеце подчеркнула, что вопрос о разводе стоял еще с минувшего года. Она до последнего надеялась, что сможет найти общий язык с избранником, но скандалы стали происходить все чаще. Несколько недель назад супруга Прилучного заявила, что смогла помириться с мужем.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:33

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