Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте





На обнародованном в соцсети снимке Диана Арбенина запечатлена с короткими кудрявыми светлыми волосами и с серьёзным выражением лица. В подписи к посту певица назвала себя в подростковом возрасте «милахой», но вот на вопрос подписчиков, сколько точно ей в то время было лет, затруднилась ответить, но примерно фото сделано в 12-13 лет. Некоторые фолловеры сомневаются, говоря, что визуально она выглядит как минимум 16-летней, а если судить по взгляду, то ещё взрослее и очень мудрой.Многие подписчики также заметили большое сходство Дианы Арбениной в подростковом возрасте с её 10-летними двойняшками: сыном Артёмом и дочерью Мартой. Причём в этом плане мнения разделяются, так как одни считают похожей на мать девочку, а другие с этим категорически не согласны и больше схожих черт видят у сына.