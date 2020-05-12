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Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на странице в Instagram опубликовала архивное фото, показав, как выглядела в подростковом возрасте. Многих поклонников певицы особенно поразил «мудрый глубокий взгляд» совсем ещё юной девушки.
Диана Арбенина показала, как выглядела в подростковом возрасте

На обнародованном в соцсети снимке Диана Арбенина запечатлена с короткими кудрявыми светлыми волосами и с серьёзным выражением лица. В подписи к посту певица назвала себя в подростковом возрасте «милахой», но вот на вопрос подписчиков, сколько точно ей в то время было лет, затруднилась ответить, но примерно фото сделано в 12-13 лет. Некоторые фолловеры сомневаются, говоря, что визуально она выглядит как минимум 16-летней, а если судить по взгляду, то ещё взрослее и очень мудрой.

Многие подписчики также заметили большое сходство Дианы Арбениной в подростковом возрасте с её 10-летними двойняшками: сыном Артёмом и дочерью Мартой. Причём в этом плане мнения разделяются, так как одни считают похожей на мать девочку, а другие с этим категорически не согласны и больше схожих черт видят у сына.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:30

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