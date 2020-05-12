Российские ученые изучили связь между COVID-19 и бесплодием у женщин





Недавнее исследование китайских вирусологов привлекло внимание многих отечественных ученых. В статье коллег из Азии сообщалось, что коронавирусная инфекция негативно воздействует на половую систему из-за белка ACE2 на поверхности клеток. Со временем патоген может даже привести к бесплодию. Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов утверждает, что хотя достоверной информации относительно такой возможности пока нет, у COVID-19 есть подобный потенциал.Врачи подчеркнули, что это не является определяющим признаком болезней типа SARS и MERS, в отличие от распространенной свинки. Зачастую осложнения для организма женщин могут быть вызваны не самим недугом, а его терапией. Глава отдела клинических исследований Роспотребнадзора Татьяна Руженцова добавляет, что с начала пандемии прошло слишком мало времени, поэтому оценить вред от коронавируса довольно трудно. Для более точных выводов необходимы не только тщательные эксперименты, но и год наблюдений.