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Нелли Уварова год носила брекеты для роли «Не родись красивой»

Нелли Уварова дала большое интервью по случаю дебюта сериала о маленьком крымском городке «Закрытый сезон». Оказалось, перед съемками в картине «Не родись красивой» актриса год носила брекеты.
Нелли Уварова год носила брекеты для роли «Не родись красивой»

«Звезды часто идут на жертвы, чтобы соответствовать героям, описанным в сценарии. К примеру, для роли Кати Пушкаревой я носила брекеты, очки и специально оттопыривала уши. Ради сериала «Мамочки» мне пришлось в жару увеличивать фигуру специальными подушками. Главное, результат оправдал мои ожидания», - рассказала Уварова.

В этом году сериалу «Не родись красивой» исполняется 15 лет. Актриса считает, что благодаря ему получила огромный опыт и нашла новых друзей, с которыми поддерживает отношения до сих пор. Бывшие коллеги активно помогают друг другу, например, с их помощью Уварова запустила социальный проект «Наивно? Очень», передают «РИА Новости».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:55

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