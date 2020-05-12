Нелли Уварова год носила брекеты для роли «Не родись красивой»

«Звезды часто идут на жертвы, чтобы соответствовать героям, описанным в сценарии. К примеру, для роли Кати Пушкаревой я носила брекеты, очки и специально оттопыривала уши. Ради сериала «Мамочки» мне пришлось в жару увеличивать фигуру специальными подушками. Главное, результат оправдал мои ожидания», - рассказала Уварова.





В этом году сериалу «Не родись красивой» исполняется 15 лет. Актриса считает, что благодаря ему получила огромный опыт и нашла новых друзей, с которыми поддерживает отношения до сих пор. Бывшие коллеги активно помогают друг другу, например, с их помощью Уварова запустила социальный проект «Наивно? Очень», передают «РИА Новости».